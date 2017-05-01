Muş'ta 2 üniversiteli kazada öldü



MUŞ'ta otomobilleri dereye uçan üniversite öğrencileri Mahir Şimşek (20) ile Vedat Tunçay (19) yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün Muş-Bingöl karayolu üzerine meydana geldi. 34 NU 8747 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yaygın beldesi yakınlarında dereye düştü. Kazada otomobil içerisindeki Alparslan Üniversitesi öğrencileri Mahir Şimşek ile yakın arkadaşı Vedat Tunçay hayatını kaybetti. Üniversitelilerin cenazeleri otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MUŞ, (DHA)-



(Tür: Yurt)