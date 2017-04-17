Muş Ovası'nda Ekinlerin Çürümesi Gündemde

Muş'ta karların erimesi ve yağış nedeniyle su altında kalan Muş ovasında ekinlerin çürümesinden edişe ediliyor. Karların erimesinden sonra başlayan sağanak yağmurlar Muş Ovası'nı su altında bıraktı. Taşkın sonucu su altında evleri ve ekili alanları kalanlar, suların çekilmesini bekliyor. Hasköy İlçesi'nde suların çekilmemesi vatandaşlardıda çekilmeyince ev sahipleri zor anlar yaşıyor. Evlerinin Muş-Bitlis karayolu altında olduğunu anlatan Süleyman Eğin, 3 günden evlerine gidip gelemediklerini ve suların çekilmesini beklediklerini söyledi. Arpa, buğday ve yonca tarlalarının su altında olduğunu işaret eden Hamdi Uygur ise, ekili alanlardaki ürünlerin çürümesinden endişe ettiğini belirtti. Suların geç çekilmesi halinde bir yıllık emeklerinin çürüyeceğini ifade eden Uygur, tarlaları su bastığı için yeni ekim de yapamadıklarını bildirdi.