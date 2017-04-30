Muş Ovası Kırmızıya Büründü

Muş'ta havanın ısınmasıyla birlikte laleler Muş Ovası'nı kırmızıya bürümeye başladı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş lalesine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Yoğun olarak BERCE Alparslan Tarım İşletmesi arazilerinde yetişen Muş lalesi, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Yaşam süresi 1-2 ay aralığında olan Muş lalesini fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ise Muş Ovası'na akın ediyor.



Muş lalesinin teknik bilgileri hakkında Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda Muş lalesinin tescillendiği bildirildi. Muş'tan ilk defa bir ürünün tescillendiği ve bunun önemli olduğu belirtildi. Çalışmalar sonucunda Muş lalesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılını Aralık ayında 'Muş 1071' ismi ile tescillendiği öğrenildi.



Yapılan açıklamada, Muş lalesinin bahar aylarında 15-20 gün çiçek açtığı belirtilerek, kentin sembolü haline geldiği vurgulandı. Soyunun tükenmemesi için laleyi korumak amacı ile çok daha geniş alanlara yaymak gerektiği söylendi. Bir çok yerde ekonomik kazanç için lale ekimi yapılırken, Muş'ta lale doğal ortamlarda kendi yetişiyor. Bu nedenle bitkinin tescilli olmasının son derece önemli olduğu kaydedildi. Muş Ovası'nda Nisan ayının son haftasında açan, Muş ili ile özdeşleşen, ekonomik bir getirisi olmayan kırmızı lalelerin ekonomiye kazandırılabilmesi için üniversite ve enstitülerin gerekli çalışmaları yapmak müteşebbislerin bu işin içerisine girmesi gerektiği belirtildi.



MUŞ LALESİNİN TANIMI VE AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ



Muş Alparslan Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alınan çeşit özellik belgesi esas alınarak Muş lalesinin özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:



"Endemik türdür. Çiçekleme dönemi yılda 2-3 haftadır. Çok yıllık otsu, bitki boyu; 23-30 santim, çiçekte kalma süresi;15-20 gün, gövde çiçek, dar eliptik, çiçek şekli; zambak, çiçek rengi; kırmızı, çiçekte lekelerin sınırlarına farklı renklenmesi; var, çiçeklenme, başlama zamanı; Nisan-Mayıs ayları. Toprak; yetiştiği toprakların hemen hepsinin kireçli, hafif alkali ve geniş bir iletkenlik skalasına sahip olduğu göz önünde bulundurulursa lale soğanlarının Muş ilinde hemen her toprakta yetişebilmektedir."



Ovada lale görmeye gelen Ali Rıza Toktaş isimli vatandaş, dağda kar olduğunu, ovada ise lalelerin açtığını söyledi. Lale toplamaya geldiğini ifade eden Toktaş, laleyi evine götürerek eşini sevindireceğini söyledi.



(İHA)