Muş, Olimpiyat Adaylığına Erzurum'a Ortak Olmak İstiyor

MUŞ Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olduğu sözlerini hatırlatarak olimpiyatların bir ayağının da Muş'ta olmasını istedi.



Muş'ta görev yapan basın mensuplarıyla birlikte 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'na çıkan Muş Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat, Bölgede Nisan ayı olmasına rağmen 12-15 metrelik kar olduğunu ve yapılabilecek tesislerle Muş'ta Nisan ve Mayıs aylarında da kayak sporunun yapılabileceği söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum ziyaretinde 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olacağının müjdesini verdiğini hatırlatan Rektör Prof.Dr. Polat, şöyle dedi:



"Cumhurbaşkanımız Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyatlarına aday olduğunu Erzincan ve Kars'ında söz konusu olimpiyatlarda tarihi şehirler olarak işlev görebileceğini ifade etti. Muş halkı olarak bizde bu olimpiyatlara dahil edilmesini arzu ediyoruz. Üniversite olarak bizlerinde çeşitli çalışmaları var. Hocalarımızla bir araya geleceğiz, rapor halinde hem Cumhurbaşkanlığına hem Başbakanlığa hem de Gençlik ve Spor Bakanlığına sunacağız. Çünkü burada BESYO açıldı, 80 dönüm üzerinde büyük bir spor tesisi inşaatımız bahar ayı itibariyle projesi tamamlandı ve ihale aşamasına geçtik, dolayısıyla burada çok büyük imkanlar olacak, aynı şekilde üniversitemizin 5 kilometrelik tekerlekli kayak için, kışın da normal kayak için korunaklı bir alan yapıyoruz. Bu da kayak severlerin imkanına açılacak. Güzeltepe'deki kayak merkezimizde daha aktif bir şekilde kullanılabilecek. İkinci bir destinasyon olarak da Kurtik Kayak Merkezinin mutlaka faaliyete geçilmesini arzu ediyoruz. 2026 kış olimpiyatları için planlamaya eğer burası da dahil edilirse kısa süre içerisinde oteller, telesiyejler yapılır, imkanlar kısa süre içerisinde buraya getirilir. Kent merkezine 10 dakika olan bölgede şu an 12 metre civarında bir kar var, sanıyorum bu Türkiye'nin başka bir yerinde yoktur ve kar kalitesi de Türkiye'deki sayılı kalitelerden arasındadır."



Muş'a kayak merkezi için gelecek misafirlerin rahatlıkla burada ağırlanabilir ve son derece güvenli bir yer olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Prof.Dr. Polat şöyle dedi:



"Buraya gelenlerin hiçbir tedirginliği olmayacak. Üniversitenin de desteği arkasında olduğu için bu sporu rahatlıkla yapabilecekler. Nisan ayı ve Mayıs ayı içerisinde de Kurtik dağında kayak yapılabilecek bir imkan var. Muş'un en önemli özelliklerinden birisi kayak sporu açısından şu, bir defa Türkiye'nin NATO standartlarında bir havalimanına sahip, Türkiye'nin her yerinden buraya seferler var. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa. Bu seferlerle çok rahat bir şekilde Muş'a ulaşılabilir. Havalimanıyla Muş arası mesafe 15 kilometredir, dolayısıyla bu da ciddi anlamda rahat bir şekilde kayak merkezlerine ulaşım imkanı sağlamaktadır. Öte yandan yılın 4 ayı profesyonel 6 ayı da amatör müsabakalar yapılabilecek bir şekilde kayak alanlarımız mevcuttur."



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