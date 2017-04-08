Muş Nesli Tükenmekte Olan 'Bahri' Koruma Altında

Nesli tükenmekte olan 'Bahri' koruma altında



MUŞ'ta havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ve yaralı halde bulunan yabani ördek olarak bilinen bahri Hayvan Barınak Merkezinde tedavi edilerek koruma altına alındı. Bahri'nin batağangiller familyasından tümüyle suya bağımlı, uzun boyunlu ve sivri gagalı bir kuş türü olduğunu hatırlatan Veterineri Semih Türkcan, "Soyu tükenmekte olan ve artık bölge de çok az görülen yabani hayvanın kanadında da apse vardı giderdik. Tedavisi sonrası tekrar doğaya bırakacağız" dedi.