Muş Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Muş merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muş merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, 8'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
sponsored ads