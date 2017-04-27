Muş Lalesi Yeşerdi

Muş Ovası'nda bahar aylarında çıkan ve ömrü sadece 15 gün olan laleler yeşermeye başladı.



Sert bir kışın yaşandığı kentte bugünlerde doğa adeta kırmızı renge boyandı. Özellikle de kentin kırsal bölgelerinde kendiliğinden yetişen lale, havaların ısınmasıyla çıkmaya başladı.



2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş Lalesi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.



Yoğun olarak BERCE Alparslan Tarım İşletmesi arazilerinde yetişen Muş Lalesini fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ise Muş Ovası'na akın ediyor.



Muş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ortak çalışmalarda Muş Lalesinin tescillendiği bildirildi.



Muş'tan ilk defa bir ürünün tescillendiği ve bunun önemli olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Çalışmalar sonucunda Muş Lalesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılının Aralık ayında 'Muş 1071' ismi ile tescillendi." denildi.