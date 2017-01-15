Muş Kayak Merkezi'nde Snowtrack Sıkıntısı

Muş Kayak Merkezi'nde snowtrack (kar ezme makinesi) sıkıntısı yaşanıyor.



İşletmeci Seyfullah Olcay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezinde en büyük sıkıntılarının kar ezme makinesi olduğunu, kayak sevenlerin Bitlis ve Sarıkamış'taki kayak merkezlerine gitmek zorunda kaldığını söyledi.



Muş Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığını ifade eden Olcay, "Ancak 2 yıldan beri snowtrack aracı olmadığı için vatandaşlar kaymaya cesaret edemiyor. Çünkü pistimiz tamamen buz kaplanmıştır. Şu an bizim kayak merkezimizde snowtrack aracı yok. Bundan dolayı pistlerimiz buz pistine dönmüştür. Vatandaş kayarken düşüyor ve hayatı tehlike arz ediyor. Biz ilimize kayak turizmini kazandırmak isterken, maalesef Muş'taki kayak sever gençlerimiz kaymak için başka kayak merkezilerini gidiyor. Yetkililerden en büyük isteğimiz Muş Kayak merkezine bir snowtrack aracının tahsis edilmesidir." diye konuştu.



Pistin buzlu olması nedeniyle kayak yaparken çok zorlandıklarını belirten kayak sever Maşallah Toplu ise, "Pist ezilmediği için buzlanmış ve köstebek yuvasına dönüşmüş. Biz yetkililerden bir snowtrack aracının alınmasını istiyoruz." dedi.