Muş Katı Atık Belediyeler Birliği Toplantısı

Muş Katı Atık Belediyeler Birliği (MKABB) toplantısı yapıldı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe ve belde belediye başkanları ile birliğin meclis üyeleri katıldı. Muş Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen MKABB toplantısının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, "2017 yılının ilk Katı Atık Belediyeler Birliği toplantısında alacağımız kararların özelde ilimizin, ilçelerimizin ve beldelerimizin, genelde ise bölgemizin ve ülkemizin hayrına vesile olması temennisinde bulunuyorum" dedi.



Son meclis toplantısında katı atıkların nakledilmesi için araçların alınması kararı aldıklarını ifade eden Başkan Asya, "İlimizin, ilçelerimizin ve beldelerimizin katı atıklarını Bitlis Katı Atık Tesisine nakletmek için sıkıştırma ve taşıma araçlarımızı aldık. Bize ait katı atık bertaraf tesisini kurana kadar cadde ve sokaklardaki katı atıkları Bitlis'e nakledeceğiz. Atıkların yükleneceği yeri belirlemek üzere geçtiğimiz günlerde Hasköy ve Korkut Belediye başkanlarımızla incelemelerde bulunduk. İlçelerin ve beldelerin atıklarının treylere yükleneceği yerlere rampalar yapılarak söz konusu yerlerin çevrelerinde düzenleme yapılacak. Önümüzdeki günlerde başlatacağımız çalışmaları tamamlar tamamlamaz il genelindeki vahşi depolama sisteminden kurtulmuş olacağız" diye konuştu.



Korkut'un Kümbet köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisi ile ilgili konuşan Başkan Asya, "Katı atık tesisini hayata geçirmek için uzun bir süredir çalışmalar yapıyoruz. Katı Atık Belediyeler Birliğine yer tahsisi noktasında 560 dönümlük bir arsa tahsisi yapıldı. Katı atıkların Bitlis'e nakledilmesi ile kendi katı atık tesisimizi kurmaya başlayacağız. Muş Katı Atık ve Bertaraf Tesisinin yapım işinin tamamlanması ile ilimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizin ciddi bir sıkıntısı giderilmiş olacak. Bu duygu ve düşüncelerle nisan ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Feyat Asya'nın konuşmasının ardından 2016 yılı birlik faaliyet raporu ile 2016 yılı birlik kesin hesabı onaylandı.



2016 faaliyet programının okunduğu toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti. - MUŞ