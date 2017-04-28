Muş İl Sağlık Müdürü Fetö'den Gözaltına Alındı

MUŞ'ta FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu yazışma programı olan 'ByLock'u kullandığı belirlenen 4 kişi tutuklanırken İl Sağlık Müdürü gözaltına alındı.



Valilik'ten yapılan açıklamada, "Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca kullanılan kriptografik yazışma programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik 25 Nisan 2017 tarihinde yapılan operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan 4'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, 2 şahıs Adli Kontrol şartı ile 4 şahıs ise Savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda İl Sağlık Müdürü de gözaltına alınmıştır" denildi. - Muş