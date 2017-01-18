Muş İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Muş'ta yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



Muş Vali Vekili Ali Sakar başkanlığında valilik toplantı salonunda yapılan koordinasyon kurulu toplantısında, 2016 yılı yatırım programları değerlendirildi.



Toplantıda konuşan Vali Vekili Sakar, kentte 2016 yılında yapılması planlanan 830 projeden 585'nin tamamlandığını söyledi.



Sakar, "95 projemiz devam etmekte, 17 projemiz ise ihale aşamasında ve 133 projemize başlanılmamıştır. Projelerimizin, toplam proje bedeli 2 Milyar 263 Milyon 398 Bin 586 lira. Önceki yıllar harcaması 1 Milyar 79 Milyon 80 Bin 697 lira. 2016 yılı ödeneği ise 445 Milyon 328 bin 47 liradır. Yıl sonuna kadar yapılan harcama 328 Milyon 766 bin 234 lira olup %95 oranında fiziki gerçekleşme ve %74 oranında ise nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."



Kamu kurum ve kuruluşları israfın önlenmesi ve tasarrufun sağlanması için azami gayret göstermeleri gerektiğini belirten Sakar şunları söyledi:



"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, ülkemize karşı uygulanan ekonomik terörü dikkate alarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken israfın önlenmesi ve tasarrufun sağlanması için de azami gayret göstermeleri gerekmektedir."



İlde inşaat mevsiminin kısa sürmesi nedeniyle, devam eden projelerle ve 2017 yılında gerçekleşecek projelerle ilgili olarak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini de ifade eden Sakar sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnşaat sezonu açılır açılmaz, zaman kaybetmeden işe başlanması gerekmektedir. Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması esnasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, işbirliği ve yardımlaşmanın arttırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasında kamu kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk bilinci içerisinde görev yapacaklardır. Koordinasyon Kurulu Toplantısında, mülki ve mahalli yöneticiler tarafından dile getirilen, koordinasyon ve işbirliği gerektiren hususların, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilmesi ve alınan kararlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılarak valiliğimize bilgi verilmesi gerekmektedir."



Toplantıya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Fethi Ahmet Polat, İlçe Kaymakamları, Bölge Müdürleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile kentte bulunan kamu kurumlarının müdürleri katıldı.