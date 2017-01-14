Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve Muş'lu iş adamlarından oluşan heyet "Yatırım Destek ve Cazibe Merkezleri Programı" kapsamında Uşak ilinde ziyaretlerde bulundu.



Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı destek ve teşvik paketini iş adamlarına tanıtmak amacıyla Muş Heyeti Uşak'ta bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, MÜSİAD Uşak Şubesi ve Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kuruluna yapılan ziyaretlerde Muş ilinin sanayici ve iş adamları için büyük bir cazibe merkezi olduğundan ve yatırımcılar için büyük bir fırsat teşkil ettiğinden bahsedildi. Yapılan ziyaretlerde Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'da Muş Heyetine eşlik etti.



Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımcıları Muş'a beklediklerini belirten Vali Seddar Yavuz, "İlk görev yerim olan ilkler ve aşıklar diyarı Uşak'ta sizlerle buluşmaktan dolayı son derece mutluluk duyuyorum. Bu şehir benim için büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayısıyla yapılan hizmetleri gördükçe daha da mutlu oldum. Son 2 yılda büyük bir değişiklik olduğunu da ifade etmeliyim. İllerimiz arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirmemiz ve muhafaza etmemiz son derece önemli. Devletimizin illerimize tanımış olduğu fırsatlar çerçevesinde iş adamlarımıza büyük işler düşüyor. Ekonomik açıdan güçlenmek için bu fırsatlar göz ardı edilemez. Tabi ziyaretlerimiz sadece bunlardan ibaret değil; dostluklarımızı geliştirmek ve pekiştirmek, yöre halklarımızın birbirlerini daha fazla tanıyarak daha çok iş birliği yapmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.



İller arası kaynaşma olabilmesi için kalıcı yatırımlar yapılması gerektiğine değinen Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Sayın Valimiz ile 1,5 yıllık bir çalışma zamanımız oldu. Bu zaman içerisinde şehrimize güzel hizmetler verdik. Muş Belediyesi'nin ilimize yapmış olduğu ziyaretten ve Muş'lu iş adamlarımızı burada görmekten son derece memnunuz. Kardeşlik köprüleri kurmak amacıyla isteriz ki; Muş ile Uşak illerimiz kardeş belediyeler olsun. Bu yüzden en kısa sürede Muş'u ziyaret edip yöre halkıyla beraber olmayı bizlerde çok isteriz. Böylelilikle başlayan ziyaretlerimiz her iki ilimize de ekonomik açıdan pozitif katkı sağlayabilsin" açıklamasında bulundu.



Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, "Uşak ile ortak bir gönül bağımız var. Sayın Valimiz bizlere hep Uşak'tan örnekler verince bizimde doğal olarak bilinçaltımıza Uşak yerleşti. Yeni cazibe merkezlerinin oluşmasının ardından Sayın Valimizin öncülüğünde ortaklık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin değişik illerine gittik. Sırasıyla İstanbul, İzmir ve Uşak'a yapmış olduğumuz ziyaretlerde, cazibe merkezlerini mantığına uygun bir şekilde yapmak ve yatırımcıları ilimize teşvik ve davet etmek için girişimlerimiz oldu. Bu vesileyle Muş ve Uşak kardeşliği ile kalıcı eserler ortaya çıkarmak istiyoruz. Uşak'ta yapılan yatırımlar da gayet güzel ve takdiri hak ediyor. Başkanımızın Uşak ilinde yaptığı birçok çalışmayı kendimize örnek alarak bizlerde şehrimizi güzelleştirmek istiyoruz. Burada bize gösterilen misafirperverlikten dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz ve Uşak Valimiz ile Belediye Başkanımızı şehrimize davet ediyoruz" dedi.



Ziyaretler Uşak'ta yapılan yatırımların incelenmesi ile devam etti. - UŞAK