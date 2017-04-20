Muş Fareler Açlıktan Elma Ağaçlarını Kemirdi

Son 50 yılın en şiddetli kışının yaşandığı Muş'ta, baharın gelmesi ile birlikte, üreticinin uğradığı zararın bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. Kar kalınlığının bir metreden fazla olduğu Muş'ta aç kalan farelerin elma ağaçlarını kemirerek kışı geçirdiği ortaya çıktı. Zararının büyük olduğunu belirten üretici, farelerin kemirdiği ağaçları sökerek yeni fidanlar dikti.



Meyve üretiminin yapıldığı Muş merkeze bağlı Akpınar Köyü'nde çok sayıda meyve bahçesinin zarar gördüğü belirlendi. Yapılan kontrollerde aç kalan farelerin özellikle tatlı olduğu için elma ağaçlarını kemirdiği tespit edildi. Meyve yetiştiriciliği ile geçimlerini sağlayan çiftçiler, farelerin zarar verdiği meyve ağaçlarını söküp yerine yeni fidanlar dikmek zorunda kaldıklarını belirtti.



ARTIK MEYVE VERMELERİ İMKANSIZ



Farelerin zarar verdiği ağaçların artık meyve vermesinin imkansız olduğunu vurgulayan çiftçilerden Ferhat Aşar şunları söyledi:



"Bu yıl görülmemiş bir kış geçirdik. Kar hem çoktu, hem de çok geç kalktı. Fareler ağaç kabuklarını, köklerini, yapraklarını yiyerek kışı geçirmişler. Fareler erik, kiraz ve kayısı gibi ağaçlara zarar vermemiş. Elma ağaçları büyük ölçüde zarar görmüş. Zarar, karın kalkmasından sonra ortaya çıktı. Bahçemdeki 1500 elma ağacından 430'unu fareler kemirmiş. Bazı ağaçlar yarım, bazıları tam, bazılarında ise kısmen zarar var. Yaralı ağaçları kurtarmak için çaba harcıyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında kuruyup kurumadıkları belli olacak. Kuruyan ağaçları kesmek zorunda kalacağız."