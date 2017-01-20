Muş Emniyet Müdürlüğü Köydeki Öğrencileri Ağırladı

Muş Merkeze bağlı Kardeşler Köyü İlkokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile makamında buluştu.



Öğretmenleri Kübra Günaydın ile 18 öğrenciyi ağırlayan Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunup, hediyeler veren Aktaş, onlarla bir süre sohbet etti.



İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polisler için üzüntülerini yazdıkları mektup ve kartları, Muş Valiliği önünde nöbet tutan çevik kuvvet ekiplerine vermelerinden dolayı duygulandığını belirten Aktaş, şunları kaydetti:



"Şehit 38 polis arasında Muşlu Murat Yılmaz da bulunuyordu. Şehit Yılmaz'ın cenazesi Muş'ta binlerce vatandaşın katılımıyla toprağa verildi. Bu olayın ardından Yaygın Beldesi Kardeşler Köyü İlkokulunda okuyan öğrenciler mektup ve kartlar yazarak polis memurlarımıza teslim etti. Öğrencilerin aileleri ve öğretmenlerine teşekkür ederim. Bizde kendilerini Emniyet Müdürlüğümüze çağırarak bu teşekkürümüzü sunmak ve hediyeler verdik."



Öğretmen Günaydın ise meydana gelen terör olaylarından dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.



Günaydın, "Mektuplarında üzüntülerinden bahsettiler ve bu mektupları polislere ulaştırdık. Bunun karşılığında da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muş'a davet edildik. İnce bu hareket ve düşüncelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Aktaş ile hatıra fotoğrafı çeken öğrenciler, şube müdürlüklerini ziyaret etti.