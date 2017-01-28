Muş Bulanık'ta Karla Mücadele Çalışmaları

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken 50 köy yolu ulaşıma kapandı.



Bulanık'ta önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda aksamalara sebep olurken, çok sayıda köy yolunu da ulaşıma kapattı. 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı Bulanık'ta kar yağışı hayatı da olumsuz yönde etkiliyor.



İlçe Özel İdaresi ekipleri kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde teyakkuza geçerken, bir yandan da acil durumların yaşandığı köylere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri, hasta ve yolda mahsur kalanlara müdahale ederek karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.



Asılsız ihbarlar işimizi aksatıyor



Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arlan Uzan, yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı ilçeye bağlı nerdeyse tüm köy yollarının kapandığını, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Asılsız acil hasta ihbarlarından dolayı işlerin yavaşladığını belirten Uzan, "Nerdeyse 24 saattir aralıksız kar yağıyor ve aynı zamanda yoğun bir fırtına var. Ekiplerimiz 24 saat aralıksız çalışıyorlar. Açtığımız birçok köy yolu fırtınadan dolayı yine kapanıyor. Birçok köyde hasta olduğu konusunda bize ihbarlar geliyor. Biz buralara ulaşmaya çalışarak hastaları getiriyoruz. Ancak bazen bu ihbarlar asılsız oluyor. Bu asılsız ihbarlar yüzünden araçlarımızı bir bölgeden başka bir bölgeye çektiğimiz için işlerimiz aksıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür asılsız ihbarlarda bulunmamalarıdır" dedi.



Öncelikli olarak ana arterlerde ulaşımı sağladıklarını dile getiren Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Dün sabahtan itibaren yol açma ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastane yolu, İnönü ve caddelerimizde şu anda küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca diğer caddelerimizde de karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.



Bulanık Belediyesi araç garajının çatısı çöktü



İlçe merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ederken yoğun kar yağışından dolayı Bulanık Belediyesi araç garajının çatısı çöktü. Şehir içindeki ana arterleri açık tutmak için hummalı bir çalışma yürüten Bulanık Belediyesi karla mücadele ekipleri bir yandan da ara sokaklarda ulaşımın sağlanması için mücadele veriyor. Ara sokakların tamamında en az bir aracın geçebileceği kadar yol açmaya çalışan belediye ekipleri, şehir içinde ulaşımın aksamamasına gayret gösteriyor.



Muş ve Bulanık karayolunda ulaşım zorla sağlanıyor



Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de Muş-Erzurum, Muş-Bulanık ve Muş-Ağrı yollarında ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yollarda kar küreme çalışmaları sürerken, kar yağışı ve yoğun fırtına sebebiyle özellikle Bulanık-Muş yolu Kazana Rampasında aksaklıkların yaşandığı belirtildi. - MUŞ