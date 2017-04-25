Muş Belediyesinden Yol Yapım Çalışması

Muş Belediyesi, kış mevsiminin etkisini yitirmesinin ardından yol genişletme çalışmalarına başladı.



Havaların ısınması ile birlikte kışın tahribatlarını gidermek için kentin dört bir tarafında çalışmalarını sürdüren Muş Belediyesi, yeni yol açma veya genişletme çalışmalarına da start verdi. Kentin ulaşım ağını genişletmek için programlar yapan Muş Belediyesi, bu kapsamda Yeni Mahalle 1. mıntıka bölgesinde yol açma ve genişletme çalışmalarına başladı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerinin imar planına göre gerekli ölçümleri yapması ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleri ile yolları açıyor. Ekipler, imar planına göre açılan yollara stabilize malzemesi de sererek sıkıştırma yapıyor.



Yol çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Ana ve ara yollarımızdaki tahribatları onarmanın yanı sıra birçok mahallemizdeki yolları yenilerken, yerleşim alanlarındaki yeni yolları açmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllardan beri Yeni Mahalle 1. mıntıka bölgesinde imar planına göre yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Vatandaşların yeni yeni yerleşim alanı olarak kullandığı bölgede birçok yolu açtık. Bunlarla beraber kent merkezinde imar planına göre yol olup da ulaşıma açılmamış yolları da açarak halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.



Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için yeni yolların önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Asya, "Başlattığımız çalışmalarla birçok mahallemize modern yollar kazandırırken çarpık yapılaşmanın da önüne geçmiş oluyoruz. Yıllar önce kent merkezinde yapılmış ve kötü bir görüntü sergileyen çarpık yapılar malumunuzdur. Bunların kamulaştırılarak düzenlenmesi ciddi bir bütçe ister. Biz de yıllar sonra vatandaşlarımızın aynı sorunu yaşamamaları için şimdiden önlem almaya çalışıyoruz. 1. mıntıka gibi vatandaşların henüz yoğun olarak kullanmadığı bölgelerde gerekli altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Bu bölgelerde yaşanacak olası bir yoğunlukta bile yapılaşmalar belli bir düzende olacak. Geçtiğimiz yıllardan beri başlattığımız yeni yol açma ve genişletme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Diğer yerleşim alanlarında da bu çalışmalarımızı başlatacağız. Allah'ın izniyle bu yıl yollarımızda geniş kapsamlı bir çalışma yaparak sorunları ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ