Muş Belediyesinde 'Akıllı Belediyeciliğin' Altyapısı Oluşturuluyor

Muş Belediyesi, vatandaşlara iyi ve hızlı hizmet sunmak için akıllı belediyeciliğin altyapısını oluşturuyor.



Muş Belediye Başkanlığı; Kent Bilgi Sistemi, Bilgi Yönetim Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi gibi birçok teknolojik uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda Netcad programı ile işbirliği yapan Muş Belediyesi tarafından kent genelinde numarataj, bina ve iş yerlerinin tespiti için saha çalışması yapılacak. Yaklaşık 1 milyon maliyetli uygulama ile harita ve planların sayısallaştırılması, veritabanının oluşturulması, verinin güncel tutulması ve bir bölümünün web sitesinden sunulması için çalışmalara start verildi. Bu sistem ile hizmetlerin daha verimli, daha hızlı ve daha az maliyetle sunulması, Adres Bilgi Sistemi'nin oluşturularak numarataj işlemlerinin hızlandırılması, doğru bir numarataj sisteminin kurulması ve uygulama yazılımları ile vatandaşa sorunsuz bir hizmet verilmesi sağlanmış olacak.



Yeni uygulama ile kaçak yapılaşmayı da kontrol altına alacak olan Muş Belediyesi; emlak, çevre temizlik vergisi gibi gelirlerin artırılması, su ve kanalizasyon sistemlerinin daha iyi işletilmesi, kente ait tüm bilgilerin sayısal ortamda tutularak gerekli analizlerle karar destek sisteminin oluşturulmasını hedefliyor. İhale sürecinin tamamlandığı ve uygulamanın başlatıldığı proje ile imar durumları ve iş yeri-ruhsat açma gibi belgelerin web ortamında verilmesi, kurumlar arasında daha sağlıklı ve yaygın bilgi alışverişinin altyapısı oluşturulmuş olacak.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşlara en hızlı hizmeti sunmak için gerekli imkanları oluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. Başlatılacak olan sistem sayesinde vatandaşların online hizmetlerle belediyeye uğramadan birçok işlemi takip edebileceğini kaydeden Başkan Asya, "Bu hem vatandaş hem de belediye için ciddi bir zaman tasarrufu. Ayrıca vatandaşlarımız e-imar uygulaması ile imar durumlarını da bu sistem sayesinde sorgulayabilecek. İhale sürecini tamamladığımız projemizi başlattık. Personellerimize verilecek eğitimin ardından yüklenici firma tarafından kent genelinde saha çalışması yapılacak. Mücavir alan içerisindeki tüm numaratajlar güncellenerek, bina ve iş yerlerinin tespiti yapılacak. Saha çalışmasından elde edilecek verilerin entegrasyonu sağlanacak. Söz konusu çalışmaların tamamlanması ile vatandaşlarımız belediyeye gelmeden işlemlerini yapabilecek. Kaçak yapılaşmanın kontrol altına alınacağı bu sistem, aynı zamanda öz gelirlerimizi de arttıracak. En kısa zamanda tamamlayacağımız bu proje ile faydalı hizmetler sunacağımıza inanıyorum. Halkımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ