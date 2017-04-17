Muş Belediyesi Yeni Sezonun Startını Verdi

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2017 çalışma programının yanı sıra geçen yıldan devam eden çalışmalara start verdi.



Geçen yıl yol, kaldırım ve kanalizasyon çalışmasının yapıldığı Eski Erzurum Caddesinin genişletilmesine başlandı. Askerlik Şubesi ve lojmanların bulunduğu bölgenin yeni ihata duvarı ile çevrilmesinin ardından eski ihata duvarı ile mevcut yol arasındaki alan ortadan kaldırılıyor. Yer altından elektrik hattının geçtiği bölgede yapılan çalışmalar sırasında herhangi can ve mal kaybının yaşanmaması için VEDAŞ yetkilileri ile koordineli çalışmalar yürütülüyor.



Sabahın erken saatlerinde ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu bölgede yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kent genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Bu yıl yoğun kar yağışlı ve şiddetli bir kış mevsimi geçirdik. Havaların ısınması ile ilk olarak kent genelinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Toplum Yararına Program kapsamında kurumumuzda çalışmaya başlayan personeller ve mevcut temizlik elemanlarımızın tamamını kent geneline yaydık. Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her bölgenin temizliği yapıldı. Bununla beraber kış mevsiminden dolayı tahrip olan yolları ve kaldırımları onarıyoruz. Aynı şekilde mevsim şartlarının elverişli olması ile geçen yıldan kalan çalışmalarımıza da başladık" dedi.



Eski Erzurum Caddesinin genişletilmesi için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Feyat Asya, "Geçen yıl Hürriyet Mahallesi'nde birçok çalışma yaptık. Eski Erzurum Caddesi güzergahında Karşıyaka'ya bağlanmak üzere yeni yol açtık. Yolun devamında yaptığımız köprü ile ulaşım ağını genişlettik. Bu bölgenin tüm alt ve üst yapı çalışmalarını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Askerlik Şubesi ve lojmanların bulunduğu bölgenin ihata duvarı ile ilgili yetkililerle protokol imzaladık. Mevcut ihata duvarının yaklaşık 2-3 metre geriye alınması ile aradaki alanın yola dahil edilmesi için çalışma başlattık. Buradaki hafriyatın taşınması ile gerekli altyapı çalışmalarımızı başlatacağız. Kısa bir süre içerisinde Eski Erzurum Caddesindeki yol genişletme çalışmasını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ