Muş Belediye Başkanlığı'nda 2017 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.



Muş Belediyesi'nde Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Feyat Asya, 2016 yılında yapılan çalışmalarla ilgilide meclis üyelerine bilgi aktardı. 2017 yılının hayırlara vesile getirmesini dileyen Başkan Asya, 2016 yılının çeşitli badirelerle atlatıldığını, 2017 yılına girerken terörün bir kez daha kanlı yüzünü gösterdiğini ve terör olaylarını şiddetle kınadığını söyledi. Yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, "Geçmiş bir yılın muhasebesini yaptığımızda Allah'a hamd ediyoruz. Hedeflediklerimizin tamamını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2016 yılında rutin çalışmaların yanı sıra programımızda olmayan birçok çalışmayı da hayata geçirdik. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borcumuzu sıfırlayarak kurumu ciddi bir borçtan kurtardık. Yıllardır birikmiş borcu, yaptığımız görüşmeler neticesinde sonuçlandırdığımız için mutluyuz. Tekel depolarında bize ait olan arsaya karşılık 21 milyon TL borcumuzu kapattık. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



2016 yılı içinde Eski Erzurum Caddesinde kapsamlı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Feyat Asya, "Hürriyet Mahallesi Aytunçlar Apartmanı mevkiinde alternatif yollar açarak şehir içi ulaşım ağını genişlettik. Karşıyaka'ya bağlantı yapılan yolun söz konusu bölgenin trafiğini ciddi anlamda rahatlattı. Bu güzergahı şimdi karla mücadelede çok kullanıyoruz. Yeni yaptığımız köprünün yan tarafını bu yıl kar döküm alanı olarak kullanarak karla mücadele çalışmamızda ciddi bir avantaj elde etmiş olduk. Bununla beraber belediye hizmetlerinden yoksun olan Karşıyaka mevkiini tam bir cazibe merkezi haline getirdik. Karşıyaka'nın tüm alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Yine Sunay Mahallesi SSK Caddesi ciddi anlamda tahrip olmuştu. Mevcut yolun tamamını sökerek alt yapı döşemelerini yaparak asfaltla kapladık. Kent genelindeki yolların bakım ve onarımının yanı sıra birçok yolun yenilenmesini de yaptık" diye konuştu.



Atatürk hatıra ormanı olarak adlandırılan bölgeyi doğal yapısını koruyarak bir proje yapmayı planladıklarını ifade eden Başkan Asya, "Burada bulunan 210 dönümlük alanda butik konaklama tesisleri, günü birlik tesisler, ormanlık alanlar ve mesire alanları kurmayı planlıyoruz. Bununla beraber en büyük projelerimizden biri olan ve sürekli takip ettiğimiz alt yapı projesinin ihale sürecinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını bekliyoruz. İller Bankası Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde nisan ayında ilk kazmanın vurulacağını vurulacağı söylendi. Beklentimiz ve temennimiz bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasıdır. Biz de buna bağlı olarak İstasyon Caddesini tamamen değiştirmek üzere projelerimizi hazırlıyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile bu projemize başlayacağız. Bayraklı Tepe ve Sarı Bloklar bölgesinde yapılan zemin etüdü notları Bakanlığa gönderildi. Buradan çıkacak sonuca göre imar çalışmalarımıza başlayacağız. Bunların yanı sıra rutin çalışmalarımız devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılın ilk meclis toplantısında alacağımız kararların yerelde ilimize ve bölgemize, genelde ülkemize hayrına vesile olmasını diliyorum."



Başkan Asya'nın konuşmasının ardından toplantıya katılan vatandaşların istek ve şikayetleri dinlendi. Ardından meclise havale edilen evraklar görüşüldü. - MUŞ