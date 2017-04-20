Muş Belediyesi Bahar Temizliğine Başladı

Muş Belediyesi ilkbaharın gelişiyle bakım, onarım ve temizlik çalışmaları başlattı.



Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 personelle mahalle ve sokaklarda yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.



Amaçlarının daha güzel ve temiz bir kent oluşturmak olduğunu belirten Asya, şunları aktardı:



"Kıştan kaynaklanan kötü görünümü ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattık. Yaklaşık 20 gündür ekiplerimiz il genelinde bozulan yolları ve kaldırımları onarırken diğer taraftan temizlik çalışması sürdürüyor. Yollarda meydana gelen çukurları torba asfaltla kapatıyoruz. Tabi bunları geçici olarak yapıyoruz. Allah'ın izniyle içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızın yenilemek için başlatacağımız altyapı projemizle üst yapıları da tamamen yenileyerek halkın hizmetine sunacağız."