Muş Belediye Başkanı Asya, Öğrencileri Kabul Etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu üyesi öğrencileri kabul etti.



Makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet eden Asya, her zaman öğrencilerin talep ve önerilerini dikkate aldıklarını söyledi.



Gençlerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Asya, üniversite öğrencilerinin en büyük sıkıntılarından biri olan ulaşım sorununu çözdüklerini aktardı.



Asya, rutin çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.



Öğrenciler, çalışmalarında dolayı Belediye Başkanı Asya'ya teşekkür etti.