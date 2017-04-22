Muş Baharın Müjdecisi Cep Yakıyor

Baharın müjdecisi cep yakıyor



BAHARIN gelmesi ile birlikte tezgahlarda yerini alan ve kilosu 15 liradan satılan uçkun (Işgın) cep yakıyor. Halk arasında 'yayla muzu' olarak da bilinen ve kanserle mücadele sırasında doğal ilaç olarak kullanılan uçkunu satan esnaf Refik Ural, organik bitkinin ömrünün bir ay olduğunu belirtti. Bir kilo uçkun parasına 2 kilo muz alınmasına karşın vatandaşların ilgi göstendiğine işaret eden Ural, "Çok faydalı olduğu için millet tüketiyor. Tamamen doğal ve faydalı bir bitki. Şeker hastalığına, kanser ve mide hastalıkları gibi iç hastalıklara iyi geldiği söyleniyor" dedi.