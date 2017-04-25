Muş'a 25 Milyon TL'lik Yatırım Geliyor

Enfubo A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Bozkurt, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Muş'ta yatırım başvurusunda bulunduklarını ve projenin tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, 2018 yılı Nisan ayında üretime geçeceklerini söyledi.



Kentteki bir kafeteryada basın toplantısı düzenleyen Yetkin Bozkurt, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Biyoetanol üretim tesisinde ilk olarak 100 kişinin istihdam edileceğini ve kentin ekonomisine büyük oranda katkı sağlayacağını belirten Yetkin Bozkurt, projenin özelikle çiftçilere büyük katkı sağlayacağını ve dolaylı yoldan 15 bin kişiyi etkileyeceğini kaydetti. Projenin DAKA projeleri içerisinde en değerli projelerden birisi olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Projenin en büyük önemi, ülkedeki yüzde 65'lik açığından dolayı kaynaklanıyor. Bu ürün ithal ediliyor. Biz bu biyoetanolun yüzde 65'inin 9'una talibiz ve halen ciddi bir açık var. Bu anlamda proje çok değerli bulunuyor. Konuyu bizzat yetkililerle görüştük. Proje şu anda değerlendirme aşamasında. Projenin iki değerlendirme aşamasını tamamladık. Bundan sonraki süreçte dosya hazırlama ve yerinde ziyaretlerle geçecek bir sürece gireceğiz. Projemizi 10-15 gün içerisinde yüzde 90 oranında tamamlamış oluruz. Muş'taki ticari aktörlerin manevi anlamda desteklerini bekliyoruz. Şu anda aksi giden bir şey yok" dedi.



"25 milyon TL'lik bir yatırım hedefliyoruz"



21 milyon TL'lik bir yatırımla kentin ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, "Projemiz bina ile birlikte yaklaşık olarak 25 milyon TL civarında bir proje olacak. Yaklaşık olarak 90-100 milyon TL arasında yıllık bir işletme maliyetimiz olacak. Onu da buradaki çiftçilerimizden karşılamayı düşünüyoruz. Fabrika bünyesinde ilk etapta yüz kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Enfubo Enerji Anonim Şirketi adı altında bir şirket kurduk. Bu şirketimiz merkezi de Muş. Bu da bizim için işin en güzel taraflarından birisi. İzmir'deki bir firmayı buraya taşımıyoruz ya da İzmir'deki firmamızdan bu işi yürütmüyoruz. Bu firmamız sadece Muş'a özel, bu işe özel kurulan bir şirket. Bu istihdam edilecek 100 kişiden 25'i idari kadroda yer alacak. Bunlar; üst yönetim, fabrika müdürü, kalite kontrol müdürleri, üretim müdürleri, bakım müdürleri dediğimiz kimyagerlerinden oluşan idari kadro olacak. Diğer 75 kişi ise 24 saat esasıyla çalışılacağı için 3 vardiya olacak şekilde her vardiyada 25 kişi çalıştırmayı düşünüyoruz. Çünkü bu kurulacak olan fabrika, 24 saat çalışmak zorunda. Bu 100 kişi direk istihdam için düşündüğümüz kadro. Dolaylı yoldan bu projeye bakarsak eğer, 15 bin kişiyi etkileyecek bir proje olacak" ifadelerini kullandı.



"Ayda 8 bin 500 ton buğday alacağız"



Ayda 8 bin 500 ton buğday alacaklarını kaydeden Bozkurt, "Bu da yaklaşık olarak 340 tıra denk geliyor. Bu tırların her birini bin liradan hesaplarsak, 340 bin TL aylık para yapar. Bunu bir zincir halinde düşünürsek eğer lastikçisi, sanayisi, konaklaması, yeme içme derken kentin ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Bunun yanında yılda 100 bin ton buğday işlemiş olacağız. İlk yıl için en azından sıkıntı yaşamamak adına çevre illerden buğday almayı hedefliyoruz, fakat ikinci yıl buradaki etki görüldükten sonra bizim burada buğday sıkıntısı yaşayacağımıza inanmıyorum. Alım garantili bir iş yapıyoruz. Elinde buğdayı olan, kırmızı buğdayı ve yemlik dediğimiz buğdayın dışındaki bütün buğdayları kullanıyoruz. Bize birinci sınıf kalite buğday lazım değil, bize protein değeri değil, içerisindeki nişasta miktarı fazla olan buğday bizim için önemli. Bir aksilik olmadığı takdirde 2018'in Nisan ayında üretime geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - MUŞ