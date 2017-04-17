Murzioğlu, Referandum Sonucunu Değerlendirdi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, referandum sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Belirsizlikler artık ortadan kalktı. Türkiye'nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum" dedi.



Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların Türkiye'ye ve Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Salih Zeki Murzioğlu, "Türkiye anayasa değişikliğiyle ilgili referandum u büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek bir yüksek katılımla gerçekleştirmiştir. Referandum sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir belirsizlik geride bırakılmıştır. Türkiye'de bir defa daha demokratik süreçler işlemiş, milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır" dedi.



"Artık yarınlara odaklanmalıyız"



Referandum sonuçlarıyla birlikte devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını beklediklerinin altını çizen Murzioğlu, "Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı. Türkiye'nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir. Dünü geride bırakıp, yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz. Demokratik ve siyasi kazanımlarımız arttıkça, ekonomik kazanımlarımız da artacaktır. İçeride ve dışarıda ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden artırmak ve ülkemizi zenginleştirme hamlesine devam etmek için reform sürecini canlandırmalı, hep birlikte çalışarak hazırlayacağımız yeni büyüme hikayemizi tüm dünyaya gösterebilmeliyiz" diye konuştu. - SAMSUN