Murtaza Camii Restorasyonu Sürüyor

Kilis'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Murtaza Caminin restorasyonu sürerken, kurban bayramında hizmete açılması bekleniyor.



Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis'te tarihi ve dini mekanların restorasyonları hızla sürerken, Murtaza Caddesi üzerinde bulunan Murtaza Caminin restorasyonuna da başlanıldı. İhaleye alan firma tarihi camide çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürürken, restorasyon çalışmalarının kurban bayramında tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.



Murtaza Camisinin geçmişi



Mahallesi Murtaza Caddesi'nde bulunan bu camiyi, 1661 yılında Kilis voyvodası Murtaza Ağa'nın yaptırdı. Caminin günümüze ulaşan özgün bölümü minaresidir. Düzgün kesme taşlardan yapılan minare, kare planlı olup, köşeleri pahdır. Silindirik biçimde olan gövdenin ortasında yuvarlak bir silme vardır. Tek şerefli minarenin şerefe altları mukarnaslarla doldurulmuştur. Yuvarlak peteği, gövdesine göre daha kısa ve daha incedir. - KİLİS