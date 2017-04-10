Mursi'nin Ailesi Saldırıyı Kınadı

Mısır'ın askeri darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi Mısır'da iki kiliseye gerçekleştirilen saldırılarla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Mursi'nin Ailesi Saldırıyı Kınadı

Mısır'ın askeri darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi Mısır'da iki kiliseye gerçekleştirilen saldırılarla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda "Taziye görevidir. El-Garbiyye ve İskenderiye'deki büyük suç eylemlerini kınıyoruz." denildi. Yakınlarını kaybeden ailelere sabır ve baş sağlığı dilendi. Mısır'daki terör saldırılarını ise terör örgütü IŞİD üstlendi. - Kahire

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