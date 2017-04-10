Mursi'nin Ailesi Saldırıyı Kınadı

Mısır'ın askeri darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi Mısır'da iki kiliseye gerçekleştirilen saldırılarla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda "Taziye görevidir. El-Garbiyye ve İskenderiye'deki büyük suç eylemlerini kınıyoruz." denildi. Yakınlarını kaybeden ailelere sabır ve baş sağlığı dilendi. Mısır'daki terör saldırılarını ise terör örgütü IŞİD üstlendi. - Kahire