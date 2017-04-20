Murray, Monte Carloya da Veda Etti

5 Mart'taki Dubai şampiyonluğu sonrası geçen 45 günde sadece iki maça çıkıp tek galibiyet alabilen Andy Murray, Monte Carlo Masters'ta Vinolas'a 6-2, 2-6, 5-7 kaybetti ve elendi.



Geçtiğimiz yılı dünya sıralamasının zirvesinde tamamlayan Andy Murray için işler 2017'de iyi gitniyor. Yıla Katar Açık'ta final oynayarak giren, Avustralya Açık'ta dördüncü turda elenen İskoç tenisçi, 5 Mart'ta finaline çıktığı Dubai'de şampiyon olmuştu.



Murray, son 46 günde sadece üç maça çıkabildi. Indian Wells Masters'ta maç yapmadan çıktığı ikinci turda Pospisil'e kaybetti. Bu hafta başlayan Monte Carlo Masters'ta da ilk turu bye geçti. İkinci turda Gilles Müller'i 7-5, 7-5 ile geçti. Ama İspanyol Albert Ramos Vinolas'a 6-2, 2-6, 5-7 ile kaybetti ve üçüncü turda elendi. Final setinde 4-0'ı bulmasına karşın kaybeden Murray, Indian Wells'ten beri kendisini zorlayan dirseğindeki sakatlığın kendisini zorlamaya devam ettiğini söyledi.