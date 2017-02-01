Murder Ballad, Nick Cave'in şarkılarından esinlenerek yazıldı, Tiyatro Karakutu'da sahneleniyor.



Murder Ballad insanın içinde uyuyan karanlığı, aşk, cinsellik ve suç tutkusu üzerinden anlatsa da, asıl söylediği şey karanlığı yaratanın politik olduğu.Sonu cinayetle biten hikayeler çağında, kaybedenler kulübünün erkekleriyle, çok aşık olduğunu iddia eden kadınların ilişkileri, vurucu bir kara mizahla sahneye yansıtılıyor.



Oyunu Egemen Sancak yönetiyor. Tv dizilerinden tanıdığınız Mehmet Korhan Fırat ve Selin Genç ise tüm karakterleri canlandırıyorlar. Oyunun müziği Nice Cave şarkılarından oluşuyor.



Yönetmen: Egemen Sancak



Oyuncular: Mehmet Korhan Fırat, Selin Genç