Muratpaşa'ya Paten ve Kaykay Pisti

Muratpaşa Belediyesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde yapılan paten ve kaykay pisti tamamlandı.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, paten ve kaykay tutkunu çocuklar ve gençler için yapılan alanın 3 bin 670 metrekarelik bölümü model araba, uçak ve helikopter tutkunları için düzenlenirken, "sıfır asfaltla" kaplanan pist model araba yarışları, driftler için hazır hale geldi.



Alan, ayrıca, model uçak ve helikopter için de güvenli kalkış ve iniş olanağı sunuyor. Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki hobi alanı aynı zamanda sosyal etkinlikler için de kullanılabilecek. 138 araç kapasiteli açık otoparka sahip alan tüm bunlarla birlikte 2 bin 500 metrekarelik bir çocuk parkına da sahip.