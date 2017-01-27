Muratpaşa, Turizm Fuarına 'Kaleiçi' ile Katıldı

Muratpaşa Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) 'Kaleiçi' konseptiyle katıldı.



Muratpaşa Belediyesi, Dünya Kültür Mirası'nın parçası haline getirmeye çalıştığı Kaleiçi'nin tanıtımı için 2017 çalışmalarına İstanbul'da bu yıl 21'incisi başlayan EMİTT fuarı başladı.



Pazar gününe kadar devam edecek fuara Muratpaşa Belediyesi, 70 metrekarelik standıyla Kaleiçi konseptini tarihi Kaleiçi konağı, Üçkapılar ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne giren Yivli Minare Camii'nin en özgün yapısı minaresinin figüratif çalışmalarıyla taşıdı. Fuarda farklı dillerde hazırlanmış 10 bin Kaleiçi broşürü, 5 bin Kaleiçi temalı çanta da dağıtıldı.



EMİTT'in açılışında yer alan Başkan Ümit Uysal, Kaleiçi'nin sahip olduğu kültür ve tarih birikimiyle bugünün insanlarına çok önemli bir görev yüklediğini söyledi.Başkan Uysal, "Antalya'mızın çekirdek şehri, kalbi Kaleiçi'nde çok önemli bir vazifemiz var. Kaleiçi'ni tarihi, kültürü ve sahip olduğu hikayeleriyle dünyayıAntalya'mıza davet etmek için yıldız olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu. Ümit Uysal, bu yıl tanıtımda daha renkli bir çalışma içinde olduklarını belirterek, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Yivli Minare'yi de tanıtım kapsamına aldıklarını dile getirdi.



Fuarın ilk gününde Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başta olmak üzere fuara katılan belediye başkanları, turizm sektörünün önemli isimleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri Muratpaşa standında Başkan Uysal'ın konuğu oldu. Fuara ziyaretçileriyle de yakından ilgilenen Başkan Uysal, hem Kaleiçi'ni anlattı hem de herkesi bir tarih müzesi olan Kaleiçi'ni gezmeye davet etti. - ANTALYA