Muratpaşa'nın Kalemleri Türkiye'de Yeşeriyor

Muratpaşa Belediyesi'nin çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için başlattığı proje Türkiye'nin dört bir yanında yeşeriyor. Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinden Funda öğretmenin talebi üzerine 'yeşeren kalemler' Erentepe İlkokulu'na ulaştırıldı.



Muratpaşa Belediyesi'nin çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla okullara dağıttığı 'yeşeren kalemler' projesi Türkiye'ye yayılıyor. Arkasında bitki tohumları bulunan ve bittiği zaman dikildiği toprakta birkaç hafta içinde filizlenen kalemler, kısa bir süre sonra Muş'un Bulanık ilçesi Erentepe beldesinde bir ilkokulun bahçesinde, sınıftaki saksılarda yeşerecek.



9 dersliği bulunan Erentepe İlkokulu'nda görevli Antalyalı Funda Gül Altunbaş, Muratpaşa'nın yeşeren kalemler projesinden Belediye ve Başkan Ümit Uysal'ın sosyal medya hesapları üzerinden haberdar oldu.



Funda öğretmen Erentepe'de yeşerecek kalemlerden kendi okuluna da gönderilmesi rica etti. Antalyalı Funda öğretmenin talebini kırmayan Muratpaşa Belediyesi, yeşeren kalemleri bin 500 kilometre uzaklıktaki okula ulaştırıldı. - ANTALYA