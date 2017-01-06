Muratpaşa İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Süper Lig 2'nci yarı hazırlıklarına başladı.



Bayanlar Hentbol Süper Lig'te ilk yarıyı averajla 5'inci sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol takımı 2'inci yarı hazırlıklarına başladı. Hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdüren Muratpaşa'nın Melekleri, sabah saatlerinde fizik ve kondisyon ağırlık antrenmanın ardından akşam saatlerinde Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda taktik ağırlıklı çalışma yapıyor.



Paşa'nın Melekleri, sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 2 beraberlikle 18 puan toplarken ve 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Antrenör Birol Ünsal, takımın ligdeki sıralamasının gerçek gücünü yansıtmadığını söyledi. Ligdeki tüm maçlarını kazanan Yenimahalle Belediyespor karşısında başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını ancak sahadan 31 - 32 mağlup ayrıldıklarını, ilk yarının son maçında Zağnos'la berabere aldıklarını belirten Ünsal, "Sadece bu iki karşılaşma bile arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanmış olsa şu an takım olarak ligde çok garklı bir konumda olacaktık" dedi.



Muratpaşa Belediyespor olarak 14 yabancı oyuncuya kadar izin verilen Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde kendilerine 3 yabancı sınırı koyduklarını ve yetenekli, genç oyunculardan oluşan bir kadro yapılanmasına gittiklerini belirten Ünsal, "Teknik heyet olarak lig öncesi öngördüğümüz temel sıkıntıları ilk yarıda yaşadık. Önde olduğumuz bir maçı kontrol edememek, geriye düştüğümüzde soğukkanlılığı koruyamamak gibi süreç içinde geliştirmemiz gereken yanlarımız var. İkinci yarı hazırlarında bu eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Muratpaşa Belediyespor, ligi kendisine yakışan bir yerde tamamlayacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA