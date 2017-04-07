Muratpaşa, Hestourex'in Yıldızı

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongre ve Fuarı'nda (HESTOUREX) dünya şampiyonu dansçıların gösteri ve Yivli Minare'den tarihi Üç Kapılara kurduğu küçük Kaleiçi'yle büyük ilgi gördü.



Antalya EXPO Center'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı törenle kapıları açan HESTOUREX'te Muratpaşa Belediyesi'nin 143 metrekare alanda küçük bir Kaleiçi oluşturduğu standı büyük ilgi gördü.



4 bin yabancı katılımcının yer aldığı fuarda aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler Ağı'na Türkiye'den kabul edilen ilk belediye olan Muratpaşa'nın yaşları 55'ten 70'e kadar uzanan dünya şampiyonu dansçılarının gösterisi de büyük bir beğeniyle takip edildi.



Üç Kapılar'dan Kaleiçi Konağı'na ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Yivli Minare'ye Kaleiçi'nin en özgün değerlerinin replikaları arasında dans eden Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi üyeleri, tangodan valsa nefes kesen bir gösteri sundu. - ANTALYA