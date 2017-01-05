Muratpaşa, Görme Engelli Sporcu Yanık'a Tesisleri Açtı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun (IBSA) Alanya'da düzenlendiği Dünya Halter Şampiyonası'nda kaldırdığı 200 kilogramla dünya 2'ncisi olan Cenk Yanık'a belediyenin tüm spor tesislerinin kapılarını açtı.



Görme engelli sporcu Cenk Yanık, 9 yaşındayken babasının çalıştığı fabrikada 3'üncü kattan düştü. Şans eseri, zemin katta çalışan bir işçinin üstüne düşerek hayatta kalan Yanık, başına aldığı darbe nedeniyle sağ gözünde körlük, sol gözünde de yüzde 60 görme kaybı oluştu.



Hayata sporla tutunan Yanık, 5 yıl önce bir spor salonunda antrenman yaparken fark edildi ve gençlik yıllarında uğraştığı kung fu ve futboldan sonra haltere başladı. 5 yılda Türkiye ve Avrupa şampiyonları kazanan Yanık, son olarak 6-13 Aralık tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen IBSA Dünya Halter Şampiyonası'nda 145 ile başladığı seride 200 kilogram kaldırarak dünya 2'ncisi oldu.



Başaralı sporcu şampiyonluk madalyasıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Yanık'ı başarılarından dolayı kutlayan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin tüm tesislerini kapılarının kendisine sonuna kadar açık olduğunu söyledi.



Yanık'ın tüm insanlara örnek olacak bir başarı hikayesine imza attığını dile getiren Başkan Uysal, "Yeni yıla girerken iyi insanlarını hayatlarını anlamlandırmak için kendilerine iyi hikayeler aradığını söylemiştim. İşte sevgili Cenk Yanık da tam da böyle bir hikayeyi yazıyor. Kendisini kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA