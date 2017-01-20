Muratpaşa'dan Maça Davet

Muratpaşa Belediyespor Bayan Hentbol takımı, Süper Lig'in 15'inci hafta karşılaşmasında Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü karşılaşacak.



Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü'nü ağırlayacak.



Oynadığı 14 maçtan 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrılan ve ligde 5'inci sırada bulunan Paşa'nın Melekleri ve Bursa temsilcisinin mücadelesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda saat 15.00'de başlayacak.



Süper Ligin 2'nci yarısına Ardeşen Gençlik Spor beraberliği ile başladıklarını belirten, antrenör Birol Ünsal, hafta içi oynadıkları maçlar sonucunda Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiklerini belirterek "Ligin ilk yarısında Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü'ne sürpriz bir şekilde mağlup olmuştuk. Şimdi sahamızda rövanşı almak istiyoruz" dedi. - ANTALYA