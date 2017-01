Muratpaşa'dan Kamp Desteği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Süper Toto Basketbol Süper Ligi'ne verilen arada Antalya'da kampa giren Balıkesir Basketbol takımı oyuncuları, idari ve teknik kadroyla Teneffüs Park'ta düzenlenen kahvaltıda biraraya geldi.



Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle Basketbol Süper Ligi'ne verilen 5 günlük All-Star arasında Antalya'da kampa giren Balıkesir Basketbol takımı, Belediye Başkanı Ümit Uysal'la Teneffüs Park'ta kahvaltıda buluştu.



Başkan Uysal, Balıkesir Basketbol takımının Süper Lig'de mücadele eden az sayıda şehir takımından bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Muratpaşa Belediyesi tesislerin her zaman liglerde mücadele eden bu tip takımlara açık olduğunu belirten Başkan Uysal, "Balıkesir Basketbol takımı gibi Kıbrıs'ta K-Pet Süper Lig'de mücadele eden futbol takımı Dumlupınar Türk Spor Kulübü'nün devre arası hazırlık kampını Antalya'da gerçekleştiriyor. Bu kulübümüze de gereken her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.



Muratpaşa Belediyesi'ne destekleri nedeniyle teşekkür eden Kulüp Başkanı Gafur Çoymak, takımın 10 numaralı formasıyla birlikte, Balıkesir'in simgelerinden zeytin kolonyasını Başkan Uysal'a hediye etti. - ANTALYA