Muratpaşa'dan Farkındalık Semineri

Muratpaşa Belediyesi, beyin felci hastalığına dikkat çekmek için kendisi de aynı zamanda bu hastalıkla mücadele eden gazeteci Umut Koşan'la seminer programı düzenlendi.



Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan serebral palsi (beyin felci) hastalığına dikkat çekmek için seminer düzenlendi.



Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de düzenlenen seminerin konuşmacısı doğum sırasında kordon dolanması yaşayan ve 2 yaşında beyin felci tanısı konan gazeteci, engelli birey ve aile danışmanı Umut Koşan oldu. 36 yaşındaki Koşan, ailesiyle birlikte uzun yıllar yaşadığı tıbbi ve sosyal rehabilitasyon dönemine ilişkin deneyimlerini, sonrasında Antalya'da başlayan muhabirlik serüveni, ardından belgeselcilik ve Kanada'da düzenlenen bir yarışmada birincilik kazanan senaristliğini ve yönetmeliğini yaptığı 'Yitik Beşli' isimli kısa filmiyle edindiği deneyimleri engelli bireyler ve aileleriyle paylaştı. - ANTALYA