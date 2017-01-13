Muratpaşa'da Yol Asfaltlama Çalışmaları

Muratpaşa Belediyesi tarafından, son üç yılda 255 bin 561 ton asfalt döküldü.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekiplerince, 2016 yılında 123 bin 475 ton asfalt çalışması gerçekleştirildi.



Belediye, 2011 yılında 59 bin 967, 2012'de 69 bin 49, 2013 yılında ise 63 bin 740 ton asfalt çalışması yapılarak, 2014 yılında 56 Mahalleye 48 bin 149 ton asfalt döküldü.



Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklara dökülen asfalt miktarı 2015 yılında 83 bin 937 tona yükseldi.



Belediyenin, 1 milyon 680 bin liraya mal olan kendi asfalt plent tesisini hizmete açmasıyla asfalt üretimine başlanarak, 2016'da 106 bin ton asfalt üretildi.



Geçen yıl, belediye ekiplerince, cadde ve sokaklarda 123 bin 475 ton asfaltlama yapıldı.