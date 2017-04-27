Muratpaşa'da Sevgi ve Azmin Sergisi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ressam Savaş Öztürk'ün resim sergisinin açılışının gerçekleştirdi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 32 yıldır annesi Bilge Öztürk'ün desteğiyle girdiği tüm savaşları kazanan ressam Savaş Öztürk'ün resim sergisinin açılışının gerçekleştirdi. Başkan Uysal daha sonra Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açılan Öztürk'ün sergisini gezdi.



Anne karnındayken böbrek sorunu yaşayan Ressam Savaş Öztürk'ün doğduğunda bir böbreği iflas etmiş, diğer böbreği de yüzde 70'i hasar görmüştü. Doktorların "Yaşaması mucize" dediği Öztürk, yaşama tutunarak ressam olan kuzeni Berrin İlhan'dan resim dersleri almaya başladı.



Savaş Öztürk, soyut resme yönelirken tablolarındaki renk uyumu neredeyse mükemmele yakın bir noktaya ulaştı. Bugüne kadar 40'ın üzerinde tablo yapan ressam Öztürk, kişisel sergisini Muratpaşa Belediyesi fuayesinde açtı. - ANTALYA