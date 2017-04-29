Muratpaşa'da Mahallere Spor Salonu

Muratpaşa Belediyesi, Yenigöl ve Yeşildere Mahallerinde özellikle kadınlardan gelen talep üzerine semt spor salonları inşa etti.



Muratpaşa Belediyesi, kentin sosyo-kültürel imkanları en kısıtlı mahallerinden Yenigöl ve Yeşildere Mahallerinde kapalı salon inşaatlarını tamamladı. Metal konstrüksiyon üzerine branda giydirme inşa edilen salonlar yaklaşık 600 metrekare genişliğe sahip. Yeşildere Mahallesi'nde muhtarlık binasının yanında bulunan spor salonunda basketbol potaları da yerleştirilirken salon aydınlatmasıyla gece gündüz mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı. Yenigöl Mahallesi'ne inşa edilen salon ise Nergiz Sokak'ta bulunan park alanı içine yapıldı. - ANTALYA