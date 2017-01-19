Muratpaşa'da Gıda Denetimleri

Muratpaşa Belediyesi, 2016 yılında özellikle fast food tipi yiyeceklerini satıldığı 123 işletmede gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi Gıda Sıhhi Denetim Birimi, gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde kızartmalık yağların sıcaklık aralıkları ve kalite standardını gösteren toplam "polar madde" miktarı ölçülerek halk sağlığı açısından uygun tüketimin sağlanması amaçlanıyor.



Belediye ekipleri 2016 yılında çoğunluğu fast food tipi yiyecek satan işletmeler olmak üzere 123 iş yerini denetlerken, kontrollerde kızartma yağlarının özel cihazlarla toplam "polar madde" miktarı ve sıcaklık ölçümünü gerçekleştirdi. Kontrollerde ayrıca, iş yerlerinin bitkisel atık yağ sözleşmesi ve ulusal atık taşıma formları kontrol edildi.



Muratpaşa Belediyesi Gıda Sıhhi Denetim Birimi yetkilileri, kızartma yağlarının insan sağlığını olumsuz etkilememesi için kullanım süreleri ve toplam "polar madde" içeriklerinin dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğini belirtti. Kızartmalık yağların zamanında gıda zincirinden çekilmesi gerektiğine işaret eden yetkililer buna iş yerleri kadar evlerde de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.