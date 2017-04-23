Muratpaşa'da 'Antalya Çocuk ve Genç Bale Festivali' Gerçekleştirildi
Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde bale festivalini gerçekleştirdi.
Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde bale festivalini gerçekleştirdi. Antalya, İzmir ve İstanbul'dan 11 bale okulunun 7-17 yaş arası dansçıları festivalde 5'er dakikalık Sürelerde en iyi performanslarını sergiledi.
Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, dans, mimik, müzik, duygu ve dekoru birleştiren sahne sanatlarından bale festivalini gerçekleştirdi. Rusya Dostluk ve Dayanışma Derneği ve Antalya Devlet Opera ve Balesi işbirliğinde düzenlenen Antalya Çocuk ve Genç Bale Festivali'nde Antalya, İzmir ve İstanbul'dan 11 bale okulunun 7 - 17 yaş arası baletleri ve balerinlerini sahne aldı. Haşim İşcan Kültür Merkezi Antalya Devlet Opera ve Balesi büyük sahnesinde gerçekleştirilen festivalde bale okullarının genç ve yetenekli dansçıları 5 dakikalık sürelerle sahneye çıkarak en iyi performanslarını sergiledi.
"Sanat yoksa ne işe yarar ki"
Festivale eşi Ümran Uysal ile birlikte katılan Başkan Uysal, performanslar öncesi yaptığı konuşmada "Biz Muratpaşa'da sadece yolumuzu, sokağımızı düzeltmekle kalmıyoruz. Asfaltta, temizlikte, park ve bahçelerde, sosyal hizmetlerde çok ciddi çalışmalarımız var ama sanat, estetik, kültür yoksa bunlar ne işe yarar ki" diye konuştu.
"Çağdaş Sanatlar Merkezi geliyor"
Festivali gelecek yıl Muratpaşa Belediyesi'nin kısa bir süre içinde inşaatına başlayacağı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştireceklerini dile getiren Başkan Uysal, "Tüm bunları yaparken temel amacımız, çocuklarımızı sanat dallarıyla buluşturmak ve hayata estetik açıdan daha sevgi dolu ve empatiye bakabilmelerini sağlamaktır" şeklinde konuştu. Başkan Uysal, konuşmasının sonunda çocuklarla birlikte "Yaşasın spor, yaşasın sanat, yaşasın hayat" sloganını söyledi.
Salon doldu
Antalya Çocuk ve Genç Bale Festivali için Haşim İşcan Kültür Merkezi tamamen dolarken, festival 3 bölüm halinde gerçekleştirildi. Festivalin birinci bölümünde bale okullarının 7 - 10 yaş öğrencileri gösterilerini sundu. İkinci bölümde ise 11 - 13 yaş gurubunda 8 bale okulu solo performanslarının ağırlıkta olduğu gösteriyle sanatseverlerle buluştu. Festivalin son bölümünde ise 14 - 17 yaş grubu öğrenciler sahne alırken Antalya Devlet Konservatuarı, bu bölümde solo performanslarla Peter Ludwing Hertel'in 'Şamarık Kız' isimli operasını sahneledi. - ANTALYA