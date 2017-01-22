Muratpaşa'da Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri

Muratpaşa Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü gün 24 Ocak'ta başlayan ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'un öldürüldüğü gün olan 30 Ocak'a kadar devam eden 'Adalet ve Demokrasi Haftası'nda bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.



Muratpaşa Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü gün 24 Ocak'ta başlayan 'Adalet ve Demokrasi Haftası'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl'la Türkiye'nin gündemini değerlendirecek. Sadık Gürbüz'ün seslendireceği türkülerle Cumhuriyet şehitlerini anacak.



ADD Antalya Şubesi işbirliğinde, Belediye Kültür Salonu'nda 24 Ocak Salı günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan ve ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferans gerçekleştirilecek. Konferans, 'Cumhuriyet Şehitlerimiz ve Türkiye Gündemi' başlığını taşıyan konferans saat 13.00'de başlayacak. Konferansın ardından Kültür Salonu'nda saat 20.00'de ise Muratpaşa Belediyesi, 1993 yılında katledilen Uğur Mumcu şahsında tüm cumhuriyet şehitlerini Sadık Gürbüz'ün seslendireceği türkülerle anacak. - ANTALYA