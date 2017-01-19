Muratpaşa'da 2016'da 123 Bin 474 Ton Asfalt Döküldü

Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, "2016 rekorlarımızı kırdığımız bir yıl oldu. 2015 yılında 83 bin 937 ton asfalt çalışmasıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşırken, 2016'da bu rakam 123 bin 474 ton oldu." dedi.



Başkan Uysal, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ve MMO Çevre ve Kent Gündemi Komisyonu üyeleriyle Muratpaşa'nın 2016 yılını değerlendirdi, yeni yılın çalışmaları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.



Muratpaşa Belediyesinde gerçekleşen değerlendirme toplantısında Uysal, Muratpaşa'da "ortak aklı arayan" bir belediyeciliği hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.



Bu noktada sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla geliştirilecek işbirliğinin vazgeçilmez olduğunun altını çizen Uysal, "Kentin bir tartışması, bir arayışı olması gerektiğine inanıyoruz ve bunu da ancak sivil toplum örgütleri aracılığıyla sürdürebiliriz. Bunun sonucunda da ortak akıl oluşacaktır." diye konuştu.



MMO Antalya Şubesiyle bu noktada çok önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Uysal, Aralık ayında kent sakinlerine daha güvenli yaşam alanları sunmak adına binalardaki yangın güvenliği, iş hijyeni, asansör bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile ara eleman belgelendirme konusunda bir protokolü imza altına aldıklarını belirtti.



Muratpaşa'da 2016 yılı içinde Türkiye'nin "enleri" arasına giren yatırımları gerçekleştirdiklerini aktaran Uysal, "2016, bizim aynı zamanda kendi rekorlarımızı kırdığımız bir yıl oldu. 2015 yılında 83 bin 937 ton asfalt çalışmasıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşırken, asfalt plent tesisimizin de faaliyete girmesiyle bu rakam 2016'da 123 bin 474 ton olarak gerçekleşti." dedi.



Asfalt çalışmalarını aynı zamanda cadde düzenleme projesi olarak hayata geçirdiklerini vurgulayan Uysal, bu çalışmanın parçası olan yeraltı otomatik çöp konteynerlerinin yerleştirilmesinde de 2016'nın Muratpaşa'nın kendi rekorunu kırdığı bir yıl olduğunu aktardı.



2015 yılında 887 konteyneri yer altına aldıklarını, 2011-2014 yılları arasında ise Muratpaşa'da yer altına alınan çöp konteyner sayısının sadece 177 olduğunu kaydeden Uysal, "2016'da 313 noktada bin 156 çöp konteynerini yer altına aldık. Bu rakam son 5 yılın toplamından da fazla." diye konuştu.