Muratpaşa'da 2 Bin 500'üncü Konteyner Yeraltına Alındı

Muratpaşa Belediyesi'nce 2 bin 500 çöp konteyneri yer altına alındı.



Muratpaşa Belediyesi, Türk Patent Enstitüsü'nce tescilli yeraltı otomatik çöp konteynerlerinin 2 bin 500'üncüsünün montajını gerçekleştirdi.



Belediyesinin atölyesinde ürettiği yeraltı konteyner seti, Bayındır Mahallesi Palmiye Sokak ve 303 Sokak kesişimine yerleştirildi.



Montaj çalışmalarını takip eden Başkan Ümit Uysal, burada yaptığı konuşmada, son 2 yılda Türkiye'de en fazla çöp konteynerini yer altına alan belediye olduklarını belirtti.



Uysal, yeraltı çöp konteynerleri ile daha fazla çöp depolama kapasitesi oluşturulduğu ve çöpün taşınması gibi sorunların da ortadan kalktığını kaydetti.