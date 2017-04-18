Muratpaşa'da 2 Bin 500'üncü Konteyner Yeraltına Alındı

Muratpaşa Belediyesi, 2 bin 500'ncü çöp konteynerini, Bayandır Mahallesi Palmiye Sokak ve 303 Sokak kesişimine monte etti.



Muratpaşa Belediyesi, Türk Patent Enstitüsü'nce tescilli yeraltı otomatik çöp konteynerlerinin 2 bin 500'üncüsünün montajını gerçekleştirdi. Belediyesinin kendi atölyesinde ürettiği yeraltı konteyner seti Bayandır Mahallesi Palmiye Sokak ve 303 Sokak kesişimine yerleştirildi.



Montaj çalışmalarını yerinde takip eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Toplumumuza, insanımıza öyle severek hizmet ediyoruz ki, bu tören işini sevmenin, insanı sevmenin törenidir" diye konuştu. Muratpaşa Belediyesi'nin son 2 yılda Türkiye geleninde en çok çöp konteynerini yer altına alan belediye olduğunu belirten Başkan Uysal, "Bu başarımızı burada gördüğünüz sevgiye, iş coşkusuna, paylaşma duygusuna borçluyuz" dedi.



Yeraltı sisteminin avantajları



Muratpaşa Belediyesi, 2 bin 500'üncüsünü yer altına aldığı çöp konteyner sistemini Temizlik İşleri Müdürlüğü Atölyesi'nde üretiyor. Çöpün toplandığı hazne yeraltında kaldığı için görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldıran sistem özellikle yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda da önemli avantajlar da yaratıyor. Yerden sağladığı tasarrufun yanı sıra yaya ve araç geçişlerini kolaylaştırırken, site ve okul gibi alanlarda konteynerler sorun olmaktan çıkıyor, çocuklarını güvenle oynayabileceği alanlar yaratıyor. - ANTALYA