Muratpaşa'da 2 Bin 475'inci Konteyner Yeraltında

Muratpaşa Belediyesi, Bayındır Mahallesi'nde 2 bin 475'inci çöp konteynerini yer altına aldı. Yeni yılın ilk üç ayında Muratpaşa'da yeraltına alınan konteyner sayısı 255 olurken, çöp konteynerlerinin da yeraltına alındığı nokta sayısı 566'dan 640'a yükseldi.



Yerel yönetimlerde yenilikçi ve teknolojik çözümleri hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, adeta bir buzdağını andıran yeraltı asansörlü çöp konteynerlerinin montajına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kendi atölyelerinde ürettiği ve aynı zamanda patentine sahip olduğu konteynerlerin sonuncusu Bayındır Mahallesi'nde yerleştirildi. Son yapılan montaj işlemiyle birlikte Muratpaşa'da yeraltına alınan konteyner sayısı 2 bin 475'e, ilçe genelinde yeraltı konteyner çalışması yapılan nokta sayısı 640'a yükseldi. 2016 yılı sonu itibariyle 566 noktada 2 bin 220 konteynerin yeraltına alındığı Muratpaşa'da 2017'nin ilk 3 ayında 255 konteyner yeraltına alındı.



Muratpaşa Belediyesi'nin 2'li, 3'lü ve 4'lü sistemler olarak monte ettiği yeraltı konteynerleri çöp depolama kapasitesini arttırdığı gibi görüntü ve çevre kirliliğinin de önüne geçiyor. Özellikle okul, park ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu alanlarda yerden de önemli oranda tasarruf sağlayan sistem ayrıca çocuklar için güvenli oyun alanları da oluşturuyor. Sistem aynı zamanda çöp konteynerlerinin kapaklarını elle açma zorunluluğunu ortadan kaldırarak insan sağlığını da koruyor. Pedala ayakla basılarak açılan bir kayağa sahip çöp konteynerleri ayrıca kapağını açık bırakma şansı olmadığı için temiz çevre hedefine de katkı sunuyor. - ANTALYA