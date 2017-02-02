Muratpaşa Belediyesi'nden Kadınlara Özel Spor Salonu

Muratpaşa Belediyesi, Yenigöl Mahallesi'nde kadınlarına özel çadır spor salonu montajına başladı. Nergiz Sokak'ta park alanı içinde yen alan salon 600 metrekare genişliğe sahip.



Yenigöl Mahallesinde yaşayan kadınlar seralarında maydanoz toplayıp marul kesmenin ardandan Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz spor derslerini aksatmadan takip ediyor.



Şalvarları ve yazmalarıyla seradan çıkıp spora katılan kadınlar, muhtarlık binasının yanında bulunan bir evin bahçesini kullanıyor. Ancak, soğuk kış günleri nedeniyle sporu aksatmak durumunda kalan kadınlar Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan yaz - kış spor yapabilecekleri kapalı bir alan istemişti.



Başkan Uysal'ın talimatıyla mahallenin en uygun olan yer Nergiz Sokak'ta bulunan park alanı içine çadır spor salonu montajına başlandı. Metal konstrüksiyon üzerine giydirme olarak inşa edilen salon için önce kalıplar hazırlandı, betonarme bir binadaki tüm işçilik atölyelerde metal üzerinde gösterildi. Taşıyıcı parçaların hazırlanmasının ardından parkta Park ve Bahçeler Müdürlüğü konstrüksiyonun montajına başladı. Kısa bir süre sonra mahallenin kadınlarının kullanıma açılacak spor salonu yaklaşık 600 metrekare genişliğe sahip. - ANTALYA