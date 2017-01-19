Muratpaşa Belediyesi'nden Gıda Denetimleri

Muratpaşa Belediyesi, 2016 yılında, özellikle fastfood tipi yiyeceklerini satıldığı 123 işletmede gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde genel hijyen kontrolleriyle birlikte kızartma yağlarının polar madde ve sıcaklık ölçümleri yapılıyor.



Muratpaşa Belediyesi Gıda Sıhhi Denetim Birimi, gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde kızartmalık yağların sıcaklık aralıkları ve kalite standardını gösteren toplam polar madde miktarı ölçülerek halk sağlığı açısından uygun tüketimin sağlanması amaçlanıyor.



Belediye ekipleri 2016 yılında çoğunluğu fastfood tipi yiyecek satan işletmeler olmak üzere 123 işyerini denetlerken kontrollerde kızartma yağlarının özel cihazlarla toplam polar madde miktarı ve sıcaklığı ölçümünü gerçekleştirdi. Kontrollerde ayrıca, işyerlerinin bitkisel atık yağ sözleşmesi ve ulusal atık taşıma formlarını kontrol edildi.



Muratpaşa Belediyesi Gıda Sıhhi Denetim Birimi yetkilileri, kızartma yağlarının insan sağlığını olumsuz etkilememesi için kullanım süreleri ve toplam polar madde içeriklerinin dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğini belirtti. Kızartmalık yağların zamanında gıda zincirinden çekilmesi gerektiğini belirten yetkililer buna işyerleri kadar evlerde de dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. - ANTALYA