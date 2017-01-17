Muratpaşa Belediyesi'nden 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne Spor Salonu

Muratpaşa Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında 5'inci spor salonu 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne inşa ediyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında Güzeloba İlkokulu, Dilşad Refizade İlkokulu, Ermenek Ortaokulu ve Namık Kemal İlkokulu bahçelerine spor salonlarını inşa eden Muratpaşa Belediyesi, 5'inci spor salonun inşaatı 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde devam ediyor.



Proje aşamasından inşaatına Belediyenin özkaynak düzenini içinde gerçekleştirilen spor salonu, tamamlandığında çok amaçlı olarak kullanılacak. Eğitim ve öğretim saatleri içinde öğrencilerin kullanımına ayrılacak salon, bu saatler dışında okulun bulunduğu Yüksekalan Mahallesi sakinlerine kapılarını açacak. Salon bulunanla birlikte kültür, sosyal hizmetler için de değerlendirilebilecek.



755 metrekare alan üzerine inşa edilecek 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda 2 soyunma odası, tuvalet, duş, lavabo, engelli tuvaleti, malzeme odası ve antrenör toplantı odası yer alıyor.



Salonunun yapımının tamamlanmasıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi, Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında 5'inci spor salonunu da tamamlamış olacak. Okul bahçelerine inşa edilen salonlar dışında Muratpaşa Belediyesi, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi, Belediye Başkanı Ümit Uysal göreve geldiğinde ancak yüzde 65'i tamam olan Süleyman Erol Yüzme Havuzu ve Teneffüs Park içindeki Antalya'nın ilk ve tek doğal buz zemini bulunan buz pateni pisti yatırımlarını gerçekleştirdi. - ANTALYA